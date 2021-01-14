Правительственный кризис: в Италии раскололась правящая коалиция

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Italia Viva, заявил об отставке двух своих министров из правительства, фактически оставив правящую коалицию без большинства в парламенте.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Его решение, объявленное на пресс-конференции в среду вечером, погружает Италию в политический хаос в то время, как страна изо всех сил пытается сдержать эпидемию COVID-19.

Ренци давно грозился уйти из правительства. Он был не согласен с планами премьер-министра Джузеппе Конте о том, как потратить миллиарды евро, обещанные Европейским Союзом, на восстановление экономики.

Поддержка Italia Viva в парламенте имеет решающее значение для выживания коалиции, которую возглавляет "Движение 5 звезд" и левоцентристская Демократическая партия.

Ранее в этот день премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что надеется, что Ренци не отзовет своих министров из правительства, предупреждая, что страна не сможет понять, почему правительство развалилось на фоне продолжающегося кризиса в области здравоохранения.

Сейчас в Италии все регионы поделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом, соответственно, от наиболее тяжелой до легкой. Теперь власти считают, что можно ввести и так называемую "белую" зону.

По словам главы Минздрава, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против COVID-19, например - носить маски. Он отметил, что "маловероятно, что эта зона появится в ближайшее время, но мы не теряем надежду".

Напомним, с 24 декабря в Италии действует общенациональный карантин. В стране закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых).

Кроме того, 2 января стало известно, что Италия на несколько недель отложила открытие горнолыжных курортов по просьбе регионов.