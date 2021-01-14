Урядова криза: в Італії розкололася правляча коаліція

Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, який очолює невелику партію Viva Italia, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду, фактично залишивши правлячу коаліцію без більшості в парламенті.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Його рішення, оголошене на прес-конференції в середу ввечері, занурює Італію в політичний хаос в той час, як країна з усіх сил намагається стримати епідемію COVID-19.

Ренці давно погрожував піти з уряду. Він був не згоден з планами прем'єр-міністра Джузеппе Конте про те, як витратити мільярди євро, обіцяні Європейським Союзом, на відновлення економіки.

Підтримка Viva Italia в парламенті має вирішальне значення для виживання коаліції, яку очолює "Рух 5 зірок" і лівоцентристська Демократична партія.

Раніше в цей день прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що сподівається, що Ренці не відкличе своїх міністрів з уряду, попереджаючи, що країна не зможе зрозуміти, чому уряд розвалилася на тлі кризи в галузі охорони здоров'я.

Зараз в Італії всі регіони поділені на "червону", "жовту" і "зелену" зони в залежності від обстановки з зараженими коронавірусом, відповідно, від найбільш важкої до легкої. Тепер влада вважає, що можна ввести і так звану "білу" зону.

За словами глави Моз, в таких зонах потрібно буде дотримуватися лише самі базові правила боротьби проти COVID-19, наприклад - носити маски. Він зазначив, що "малоймовірно, що ця зона з'явиться найближчим часом, але ми не втрачаємо надію".

Нагадаємо, з 24 грудня в Італії діє загальнонаціональний карантин. У країні закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових).

Крім того, 2 січня стало відомо, що Італія на кілька тижнів відклала відкриття гірськолижних курортів на прохання регіонів.