Правительство Ливии заявило об освобождении аэропорта Триполи

Правительственные войска Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа освободили аэропорт Триполи от Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщил министр внутренних дел правительства национального согласия Фатхи Али Башага, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Аэропорт Триполи полностью освобожден", - заявил Башага.

В то же время боестолкновения между противоборствующими сторонами продолжаются на прилегающих к аэропорту территориях в районе Каср Бен-Гашир.

Отметим, Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. В тот же день начались первые бои с войсками Сараджа, в результате которых ЛНА взяла под контроль несколько населенных пунктов.

Напомним, Совет безопасности ООН и главы МИД "Большой семерки" (G7) призвали Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить военные действия в Ливии, призвав противников к деэскалации конфликта, отметив, что его нельзя решить военным путем.