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В США призвали прекратить военную эскалацию в Ливии

Новости » Политика    05.04.2019 - 03:01
В США призвали прекратить военную эскалацию в Ливии
Фото: США (pixabay.com)

Правительства нескольких стран выразили глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий

Правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США призвали все стороны немедленно прекратить военную эскалацию в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Правительства также выразили глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением активных боевых действий в Ливии.

"В этот сложный момент переходного периода в Ливии демонстрация силы и угрозы односторонних действий только подталкивают Ливию к хаосу", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того указано, что правительства выступают против любых военных действий в Ливии и будут добиваться привлечения к ответственности всех ливийских группировок, которые спровоцируют дальнейший гражданский конфликт.

"Мы твердо верим, что военного решения конфликта в Ливии не существует", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перебросила в восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба.

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