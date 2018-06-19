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Интервью

В правительственном квартале Киева задержали мужчину с оружием

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 19:20
Фото: задержанный (пресс-служба полиции Киева)
Фото: задержанный (пресс-служба полиции Киева)

Предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику

В правительственном квартале Киева задержали мужчину с оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Парень в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной рады Украины, где состоялась массовая акция. Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастеты, ножи и дымовую шашку", - говорится в сообщении.

 

Фото: задержанный (пресс-служба полиции Киева)

Четко объяснить происхождение этих вещей мужчина не смог. Указанные предметы были изъяты. Предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Задержанного доставили в территориальное управление полиции.

Напомним, ранее сегодня глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей.

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Теги публикации: Верховная Рада, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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