Предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику

В правительственном квартале Киева задержали мужчину с оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Парень в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной рады Украины, где состоялась массовая акция. Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастеты, ножи и дымовую шашку", - говорится в сообщении.

Фото: задержанный (пресс-служба полиции Киева)

Четко объяснить происхождение этих вещей мужчина не смог. Указанные предметы были изъяты. Предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Задержанного доставили в территориальное управление полиции.

Напомним, ранее сегодня глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей.