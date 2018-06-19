Попередньо з’ясовано, що зброя належить його родичу

В урядовому кварталі Києва затримали чоловіка зі зброєю. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Молодик в амуніції та масці на обличчі вийшов із таксі поблизу Кабміну і рухався у напрямку Верховної ради України, де відбулася масова акція. Його затримали: під час поверхневого огляду у нього вилучили предмет, схожий на карабін, два кастети, ножі та димову шашку", - йдеться у повідомленні.

Фото: затриманий (прес-служба поліції Києва)

Чітко пояснити походження цих речей чоловік не зміг. Вказані предмети було вилучено. Попередньо з’ясовано, що зброя належить його родичу.

Затриманого доправили до територіального управління поліції.

Нагадаємо, раніше сьогодны голова Національної поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у результаті сутичок під Верховною радою в Києві постраждали троє правоохоронців.