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В правительстве высказались относительно возобновления ядерного статуса Украины

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский не пытался намекнуть на возможность возобновления ядерного статуса Украины во всеукраинском опросе 25 октября. Сейчас Украине нет необходимости начинать такие разговоры о собственном ядерном оружии.

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Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей производства Олег Уруский.

"У нас на сегодняшний день нет таких возможностей (о восстановлении ядерного статуса - ред.), да и нет в этом абсолютно никакой необходимости. Мы имеем обязательства перед международным сообществом, которых, безусловно, будем придерживаться. Я думаю, что мы можем значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность", - сказал Уруский.

Вице-премьер не считает необходимым начинать переговоры о ядерном оружии для Украины даже несмотря на ведение войны с Россией, которая является ядерной державой.

Напомним, на всенародный опрос Зеленского 25 октября выносился вопрос нужно ли Украине на международном уровне обсудить использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Позже президент пояснил, что речи о восстановлении ядерного потенциала в данном вопросе не идет.

Согласно предварительным результатам опроса, вопрос о Будапештском меморандуме поддержали более 74% граждан.

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