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О ядерном оружии речь не идет: президент объяснил вопрос о Будапештском меморандуме

Киев, Четверг 22 октября 2020 17:52
О ядерном оружии речь не идет: президент объяснил вопрос о Будапештском меморандуме
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский объяснил смысл вопроса всеукраинского опроса о Будапештском меморандуме. Глава государства отметил, что о восстановлении ядерного потенциала Украины речь не идет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, необходимо, чтобы все выполняли взятые на себя обязательства в рамках Будапештского меморандума.

"В противном случае мы с вами будем не "за столом", как говорят в европейских странах, а будем постоянно людьми, которые просят дать еще кредит, дать катер, дать еще бронежилет, дать еще маски, когда у нас COVID-19", - заявил он.

В то же время президент отказался раскрывать подробности относительно последующих действий в случае одобрения этого предложения на всеукраинском опросе.

Отметим, всеукраинский опрос Зеленского состоится в один день с местными выборами. Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.

В материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах" вы можете ознакомиться с мнением экспертов относительно влияния опроса на результаты местных выборов.

Кроме того, в Офисе президента назвали все 5 вопросов всеукраинского опроса.

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