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В правительстве создадут систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом

Киев, Суббота 08 августа 2020 14:18
В правительстве создадут систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Эту систему будут разрабатывать три министерства

В правительстве создадут систему для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом. Предполагается, что это даст возможность более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

Об этом в Telegram сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Как отмечается, разработкой системы будут заниматься три ведомства - Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации.

"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19 в Украине.

Напомним, в Украине четвертый день подряд фиксируют суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19: за последние сутки в стране подтвердили 1489 новых случаев.

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