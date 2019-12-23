Газовые переговоры: в России рассказали о цене транзита газа

Плата "Газпрома" украинскому "Натфогазу" за транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться в течение ближайших пяти лет. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают российские СМИ.

Во время доклада российскому премьеру Дмитрию Меведеву он заявил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет", - сказал Козак.

Ранее Козак заявлял, что российский "Газпром" выдвинул к НАК "Нафтогаз Украины" требование по размеру оплаты услуг по организации транзита газа. При этом он заявил, что это размер является коммерческой тайной.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что протокол между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет. Оржель сообщил, что есть понимание о том, что тариф на транзит газа со временем будет расти. При этом он не назвал ставки транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

Отметим, согласно протоколу межу Украиной и РФ, ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа).

Как заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, в рамках нового договора между Украиной и РФ о транзите газа станет посредником между российским "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины".