В правительстве рассказали, когда состоится последний рейс из Италии

Украина закрыла авиасообщение по двум итальянским направлениям, на очереди - еще два. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рейсы в 6 итальянских городов из Украины выполняли три авиаперевозчика.

"Это четыре направления: Бергамо, Милан, Рим и Венеция. Уже два направления они закрыли. Остается Милан и Рим. Сегодня-завтра они совершают последний рейс, чтобы вывезти пассажиров, и остается только Рим, чтобы вернуть украинцев", - заявил Криклий.

По состоянию на утро 12 марта в Италии зафиксировано более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. От вируса умерли 827 человек.

Напомним, сейчас в Италии находится как минимум один украинец, у которого подтвержден диагноз COVID-19. Еще 4 зараженных коронавирусом соотечественника находятся в Японии.

Ранее Министерство иностранных дел анонсировало подготовку ко второму этапу эвакуации украинцев из Китая.

Как сообщало РБК-Украина, в связи с эпидемией коронавируса в мире Украина ввела на всей территории карантин, который, среди прочего, предусматривает отмену авиасообщения с Италией.