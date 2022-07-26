В правительстве рассказали о перспективе трибуналов и судов в отношении России

Национальные суды

Как пояснил министр, первым форматом можно рассматривать национальные суды. Например, украинский суд или суд в Польше, в Латвии или Литве. Они могут вынести приговоры в отношении отдельных военных преступников. Суды в Украине уже такое сделали несколько раз, приговоры были вынесены.

"Соответственно, это один из возможных механизмов: когда обвиняемого доставляют в суд, как правило, это военнопленный, который совершил военное преступление, в отношении его дело рассматривается и выносится приговор. Иногда по отдельным преступлениям приговор может быть вынесен заочно без доставки соответствующего лица в суд", - говорит Малюська.

Гаагский трибунал

По его словам, второй механизм, который пока не был использован на практике - это Международный уголовный суд в Гааге (его в обществе часто называют Гаагским трибуналом).

"Он, наверное, является авторитетной институцией, полномочия которой значительно шире, чем суды отдельных стран, потому что его юрисдикцию признает огромное количество стран. Соответственно, решение или арест, о котором он попросит, будет пытаться выполнить большинство цивилизованных стран мира", - говорит Малюська.

Впрочем, министр подчеркнул, что в Гааге в отношении российских военных преступников ни приговора, ни решения об аресте с целью доставки подозреваемого в суд не было вынесено.

В чем проблема

Глава Минюста поясняет, процессы в Гаагском суде продлятся десятилетиями, скорее всего. Особенно учитывая то, что сроки давности по военным преступлениям отсутствуют. Соответственно, они имеют бесконечное количество времени с тем, чтобы рассмотреть дела.

"Ключевая преграда Международного уголовного суда - что туда надо обязательно доставить обвиняемого. В отсутствие обвиняемого приговоров он выносить не будет. Это второй важный механизм, который уже создан, который работает, потому что следователи и прокуроры Международного уголовного суда уже работают на территории Украины", - подчеркнул Малюська.

Что с российскими топ-чиновниками

Он обратил внимание, что недостаток и первого, и второго механизма - это то, что их эффективность в отношении топовых лиц России низкая и национальные суды не могут привлечь к ответственности Путина, Лаврова или Шойгу, потому что те защищены иммунитетом, а Международный уголовный суд мог бы, но он не имеет возможности рассматривать дела по обвинению россиян в преступлении агрессии - преступлении, доказать совершение которого Путиным и его окружением крайне легко.

"Соответственно, для того преступления, которое точно совершил Путин и его ближайшее окружение - это агрессия, вторжение в Украину - нужно создать другой суд, который бы имел возможность рассмотреть такое дело. Вот, собственно, этим и занимается наше Министерство иностранных дел", - говорит Малюська.

То есть, Украина пытается убедить партнеров присоединиться к международному договору, предусматривающий создание такого отдельного уголовного трибунала, который бы мог рассмотреть преступления топ-чиновников РФ.

"Это три механизма, которые могут вынести приговоры в отношении российских военнослужащих или военно-политического руководства. Все они имеют один большой недостаток - чтобы люди сели в тюрьму, их надо каким-то образом поймать и доставить в эту тюрьму. А в ситуации с Международным уголовным судом - и в суд отправить, чтобы они там на скамейке подсудимых посидели, послушали дело и приняли в ней участие", - объясняет министр.

Смена режима - альтернативный вариант

Глава Минюста объясняет, все международные уголовные трибуналы, которые функционировали до этого всегда работали тогда, когда произошла смена режима или когда страна проиграла в войне, но пока что на данном этапе в России это не наблюдается.

"Соответственно, риск, что эти приговоры или производство на некоторое время зависнут в воздухе, есть. На определенных первых этапах это будет как фактор, который не позволит отдельным лицам, которые получили приговоры или в отношении которых имеются аресты, путешествовать, посещать другие страны. Ну и плюс это будет определенный удар по репутации. Но удар по репутации - вопрос не слишком весомое, потому что репутации у россиян и так уж нет", - говорит Малюська.

Поэтому, как заключает министр, эффективнее всего все это заработает после смены режима или поражения России в войне.

"Тотальное поражение - не просто вывод войск или разбиение войск на территории Украины. Это ключевые факторы, которые препятствуют тому, чтобы правосудие выиграло в этой войне против грубой силы, которую применяют россияне", - резюмировал он.