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В правительстве рассчитывают на презентацию стратегии развития УЗ в ближайшее время

НовостиПолитика    20.06.2018 - 14:14
Фото: Александр Саенко (РБК-Украина)
Фото: Александр Саенко (РБК-Украина)

Мининфраструктуры продолжает наработку соответствующей стратегии

В правительстве рассчитывают на презентацию стратегии развития "Укрзализныци" в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"По стратегии развития…Вы знаете, что у нас есть несколько вопросов по "Укрзализныце". Во-первых, у нас создана рабочая группа, которая занимается корпоратизацией этого предприятия и которая возглавляется вице-премьер-министром Владимиром Кистионом. И сейчас Министерство инфраструктуры совместно с правительством нарабатывает стратегию, и я думаю, что она будет представлена ​​в ближайшее время", - сообщил Саенко.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил Национальную транспортную стратегию Украины на период до 2030 года. Документ предусматривает реализацию целей по нескольким приоритетным направлениям.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Укрзализныця, стратегия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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