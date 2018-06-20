В правительстве рассчитывают на презентацию стратегии развития УЗ в ближайшее время

Мининфраструктуры продолжает наработку соответствующей стратегии

В правительстве рассчитывают на презентацию стратегии развития "Укрзализныци" в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"По стратегии развития…Вы знаете, что у нас есть несколько вопросов по "Укрзализныце". Во-первых, у нас создана рабочая группа, которая занимается корпоратизацией этого предприятия и которая возглавляется вице-премьер-министром Владимиром Кистионом. И сейчас Министерство инфраструктуры совместно с правительством нарабатывает стратегию, и я думаю, что она будет представлена ​​в ближайшее время", - сообщил Саенко.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил Национальную транспортную стратегию Украины на период до 2030 года. Документ предусматривает реализацию целей по нескольким приоритетным направлениям.