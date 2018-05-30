Кабмин одобрил транспортную стратегию до 2030

Стратегия нацелена на развитие транспортной системы Украины

Кабинет министров одобрил Национальную транспортную стратегию Украины на период до 2030 года. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, проект стратегии предусматривает реализацию целей по следующим приоритетным направлениям:

конкурентоспособная и эффективная транспортная система;

инновационное развитие транспортной отрасли и глобальные инвестиционные проекты;

безопасный для общества, экологически чистый и энергоэффективный транспорт;

беспрепятственная мобильность и межрегиональная интеграция.

Для реализации стратегии будет разработан план мероприятий на 2018-2020 годы, который будет включать: определение ключевых задач и мероприятий; ответственный орган/исполнителя; сроки и связь между ключевыми задачами; основные этапы; график реализации; оценку ресурсов и расходов; механизмы мониторинга, оценки и пересмотра.

Кроме того, предусмотрена разработка трехлетних планов реализации стратегии, начиная с 2021 года.

Фото: транспортная стратегия

Напомним, ранее правительство одобрило концепцию возрождения авиастроения до 2022 года. Ее целью является стабильное развитие отрасли и создание условий для формирования в 2022 году рентабельного и высокотехнологичного производства авиационной техники.