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Кабмин одобрил транспортную стратегию до 2030

НовостиПолитика    30.05.2018 - 12:52
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Стратегия нацелена на развитие транспортной системы Украины

Кабинет министров одобрил Национальную транспортную стратегию Украины на период до 2030 года. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, проект стратегии предусматривает реализацию целей по следующим приоритетным направлениям:

  • конкурентоспособная и эффективная транспортная система;
  • инновационное развитие транспортной отрасли и глобальные инвестиционные проекты;
  • безопасный для общества, экологически чистый и энергоэффективный транспорт;
  • беспрепятственная мобильность и межрегиональная интеграция.

Для реализации стратегии будет разработан план мероприятий на 2018-2020 годы, который будет включать: определение ключевых задач и мероприятий; ответственный орган/исполнителя; сроки и связь между ключевыми задачами; основные этапы; график реализации; оценку ресурсов и расходов; механизмы мониторинга, оценки и пересмотра.

Кроме того, предусмотрена разработка трехлетних планов реализации стратегии, начиная с 2021 года.

 

Фото: транспортная стратегия

Напомним, ранее правительство одобрило концепцию возрождения авиастроения до 2022 года. Ее целью является стабильное развитие отрасли и создание условий для формирования в 2022 году рентабельного и высокотехнологичного производства авиационной техники.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, транспорт, стратегия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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