В уряді розраховують на презентацію стратегії розвитку УЗ найближчим часом

Мінінфраструктури продовжує напрацювання відповідної стратегії

В уряді розраховують на презентацію стратегії розвитку "Укрзалізниці" найближчим часом. Про це на брифінгу заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо стратегії розвитку...Ви знаєте, що у нас є декілька питань по "Укрзалізниці". По-перше, у нас створена робоча група, яка займається корпоратизацією цього підприємства і яка очолюється віце-прем'єр-міністром Володимиром Кістіоном. І зараз Міністерство інфраструктури спільно з урядом напрацьовує стратегію, і я думаю, що вона буде представлена найближчим часом", - повідомив Саєнко.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року. Документ передбачає реалізацію цілей за кількома пріоритетними напрямками.