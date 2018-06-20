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В уряді розраховують на презентацію стратегії розвитку УЗ найближчим часом

НовиниПолітика    20.06.2018 - 14:14
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)

Мінінфраструктури продовжує напрацювання відповідної стратегії

В уряді розраховують на презентацію стратегії розвитку "Укрзалізниці" найближчим часом. Про це на брифінгу заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо стратегії розвитку...Ви знаєте, що у нас є декілька питань по "Укрзалізниці". По-перше, у нас створена робоча група, яка займається корпоратизацією цього підприємства і яка очолюється віце-прем'єр-міністром Володимиром Кістіоном. І зараз Міністерство інфраструктури спільно з урядом напрацьовує стратегію, і я думаю, що вона буде представлена найближчим часом", - повідомив Саєнко.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року. Документ передбачає реалізацію цілей за кількома пріоритетними напрямками.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Укрзалізниця, стратегия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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