В правительстве озвучили сроки начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине начнется с 15 октября для жилищного фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Сообщается, что отопительный сезон 2019/2020 начнется вовремя для всех городов Украины.

"Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов по Цельсию", - сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

Также она отметила, что готовность жилого и социального фондов к отоплени. составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики - 100%.

"По технической готовности то, по информации из регионов, готовность жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики - 100%. Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые правительство решает совместно с органами местного самоуправления", - отметила Алена Бабак.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 30 сентября начался отопительный сезон. Отмечатся, по индивидуальным заявкам начали подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и другие учреждений социальной сферы.

Кроме того, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что до начала отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа Украины 21 млрд кубометров газа.