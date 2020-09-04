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В правительстве отреагировали на решение КСУ о карантине

Автор: Марианна Присяжнюк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение жесткого карантина не нарушало украинского законодательства. Ранее Конституционный суд признал решение о введении карантина в стране неконституционным.

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Об этом Шмыгаль сообщил в эфире "Украина 24".

"Конституционный суд не признавал постановление неконституционным. Мы действовали исключительно согласно законодательству Украины", - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что все введенные правительство ограничения были на основе закона о карантине и чрезвычайной ситуации.

"Поэтому мы не нарушали права и свободы людей", - пояснил он.

Напомним, в начале июня в Конституционный суд поступило представление относительно конституционности решения Кабмина о введении карантина.

Ранее в Минздраве отреагировали на решение КСУ о неконституционности введения карантина, заявив, что в решении нет ничего относительно компетенции ведомства.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныкарантинДенис Шмыгаль