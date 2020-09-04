ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В уряді відреагували на рішення КСУ про карантин

Автор: Маріанна Присяжнюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що введення жорсткого карантину не порушувало українського законодавства. Раніше Конституційний суд визнав рішення про введення карантину в країні неконституційним.

Популярні новини

Про це Шмигаль повідомив в ефірі "Україна 24".

"Конституційний суд не визнавав постанову неконституційною. Ми діяли виключно згідно з законодавством України", - сказав Шмигаль.

При цьому він зазначив, що всі введені уряд обмеження були на основі закону про карантин та надзвичайної ситуації.

"Тому ми не порушували права та свободи людей", - пояснив він.

Нагадаємо, на початку червня до Конституційного суду надійшло подання щодо конституційності рішення Кабміну про введення карантину.

Раніше у МОЗ відреагували на рішення КСУ про неконституційність введення карантину, заявивши, що в рішенні немає нічого щодо компетенції відомства.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныкарантинДенис Шмигаль