В правительстве объяснили экономические последствия непринятия законопроекта об антикоррупционном суде

Во избежание сложностей с возвратом внешних долгов, законопроект должен быть принят на этой неделе

Непринятие законопроекта об антикоррупционном суде создает очень серьезную ситуацию в экономике. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Сегодня мы начали целый ряд важных реформ. Сегодня эти реформы дают первые результаты. Но в этом году только по внешним долгам мы отдаем 100 млрд гривен ... Мы должны обслуживать эти долги, ведь страна может оказаться в дефолте. Неголосование закона об антикоррупционном суде создает очень серьезную ситуацию в экономике", - заявил Саенко.

Он также добавил, что во избежание сложностей с возвратом внешних долгов, законопроект должен быть принят на этой неделе.

"Действительно, график выплат внешних долгов достаточно сложен. Конечно, пиковая нагрузка мы тоже рассчитываем. Мы рассчитываем, что антикоррупционный суд будет принят на этой неделе", - добавил он.

Напомним, Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Соответствующее решение поддержали 282 нардепа.