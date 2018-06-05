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В уряді пояснили економічні наслідки неприйняття законопроекту про антикорупційне суді

НовиниПолітика    05.06.2018 - 00:34
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)

Щоб уникнути складнощів з поверненням зовнішніх боргів, законопроект повинен бути прийнятий на цьому тижні

Неприйняття законопроекту про антикорупційний суд створює дуже серйозну ситуацію в економіці. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Сьогодні ми почали цілу низку важливих реформ. Сьогодні ці реформи дають перші результати. Але в цьому році тільки за зовнішніми боргами ми віддаємо 100 млрд гривень ... Ми маємо обслуговувати ці борги, адже країна може опинитися в дефолті. Неголосування закону про антикорупційний суд створює дуже серйозну ситуацію в економіці", - заявив Саєнко.

Він також додав, що щоб уникнути труднощів з поверненням зовнішніх боргів, законопроект повинен бути прийнятий на цьому тижні.

"Дійсно, графік виплат зовнішніх боргів досить складний. Звичайно, пікове навантаження ми теж розраховуємо. Ми розраховуємо, що антикорупційний суд буде прийнятий на цьому тижні", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада України в першому читанні схвалила законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд". Відповідне рішення підтримали 282 нардепа.

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Теги публікації: НАБУ, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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