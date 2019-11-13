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В уряді обіцяють, що зарплати шахтарям виплатять сьогодні

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 16:47
В уряді обіцяють, що зарплати шахтарям виплатять сьогодні
Ілюстративне фото (Andrew Burton/Getty Images)

На це спрямували додатковий 1 млрд гривень

В Міністерстві енергетики та захисту довкілля Українии заявили, що заборгованості по зарплатам шахтарям виплатять вже сьогодні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекоенерго.

Зазначається, що раніше міністерство просило у Мінфіну при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" збільшити обсяг бюджетних асигнувань на 4 066,0 млн грн, натомість погодили лише 1 млрд грн на виплату заборгованості перед шахтарями.

"31 жовтня Верховна рада ухвалила проект закону № 2283 про внесення змін до держбюджету на 2019 рік, згідно з якими додаткове фінансування в розмірі 1 млрд грн повинні направити на погашення заборгованості перед шахтарями. Всі кошти для розрахунків із шахтарями будуть на казначейських рахунках вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

В уряді обіцяють, що зарплати шахтарям виплатять сьогодні

Раніше повідомлялося, що на шахті "Гірська" в Луганській області, в трьох кілометрах від лінії розмежування, шахтарі вже чотири місяці не отримують зарплату.

РБК-Україна писало, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель раніше повідомляв, що на погашення боргу по заробітній платі перед шахтарями буде виділено один мільярд гривень.

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