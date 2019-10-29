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В Киеве начинается бессрочный митинг шахтеров

Новости » Энергетика    29.10.2019 - 09:50
В Киеве начинается бессрочный митинг шахтеров
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Шахтеры уже четыре месяца не получают зарплату

В Киеве сегодня начнется бессрочный митинг шахтеров. Об этом в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" заявил председатель независимого союза горняков шахты "Горское" Виктор Выдыш, передает РБК-Украина.

По его словам, на шахте "Горское" в Луганской области, в трех километрах от линии разграничения, шахтеры уже четыре месяца не получают зарплату.

"Только когда наши шахты будут модернизированы, мы будем добывать больше угля, тем самым решив проблему энергобезопасности", - сказал Выдыш.

Этим летом в знак протеста против обесточивания шахт Выдыш просидел под землей 7 дней. По его словам, шахтеры работают на старом оборудовании, а их семьи голодают.

Горняки со всей Украины собираются пикетировать Верховную раду 29 октября. Во вторник депутаты должны окончательно внести изменения в госбюджет 2019 года, выделив средства для погашения долгов шахтерам. Соответствующий документ ранее был принят в первом чтении.

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