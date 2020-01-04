В правительстве назвали сумму экономии на помощи малообеспеченным

В 2019 году имела место экономия расходов государственного бюджета по ряду социальных программ в связи с определенными обстоятельствами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, в 2019 году на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа было направлено 47,5 млрд грн.

"Экономия по жилищно-коммунальным льготам и субсидиям в сумме около 2 млрд грн, а по субвенции по твердому и жидкому бытовому топливу и сжиженному газу в сумме 1,1 млрд грн из-за более быстрого роста доходов населения, чем тарифов, а также теплой погоды в ноябре и декабре", - говорится в сообщении.

Кроме того, финансирование субвенции на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, которые не имеют права на пенсию, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, временной государственной помощи детям, и ряда других выплат составило 55 млрд грн.

"Экономия по субвенции семьям с детьми, малообеспеченным семьям и т. п. в сумме 6,9 млрд грн связана с более низким уровнем рождаемости, чем учтено в бюджетных показателях, меньшим количеством семей, чей доход предоставляет им право на получение социальной помощи, низким пользованием программой "муниципальная няня", - рассказали в Минфине.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 года составил 998,2 млрд грн, что на 3,4% или на 35,3 млрд грн меньше плана (1 033 5 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 декабря дал распоряжение прекратить до конца текущего бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставлению кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.