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В правительстве назвали сроки введения накопительной пенсионной системы

Автор: Александр Белоус

В случае отказа от накопительной пенсии придется повышать налоги

Накопительная пенсионная система может быть введена в Украине с 1 января 2022 года. Для этого Верховная рада должна принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба министерства.

Как отметила Лазебная, в 2020 году парламент не успеет принять законодательные изменения.

"В 2021 году мы также введем второй уровень. Возможно, введение будет с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", - сказала она.

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По ее словам, если накопительная пенсионная система не будет введена, в Украине придется повышать уровень Единого социального взноса.

"Да, придется это сделать. Или повышать другие налоги, чтобы финансировать пенсии, на которые не хватит ЕСВ, то есть из государственного бюджета", - сказала министр.

Напомним, 18 ноября Кабинет министров Украины одобрил проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе. Проект касается работников, занятых на вредных предприятиях.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.

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