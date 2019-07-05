В правительстве назвали сроки повышения пенсий в 2020

Фото: Павел Розенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Норма о перерасчете уже заложена в законе

Следующий перерасчет и осовременивание пенсий произойдет с 1 марта 2020 года. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сказал журналистам в кулуарах Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил вице-премьер, соответствующая норма заложена в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Единственное, что я могу сказать точно, согласно пенсионной реформе, которую мы провели, новый пересчет и осовременивание пенсий произойдет с 1 марта 2020 года. Если новая власть не отменит перерасчет и не внесет изменения в соответствующий закон, то пенсионеры получат… 1 марта 2020 года. Это не зависит от того, какое будет правительство, какой будет коалиция", - добавил он.

При этом он напомнил, что нормы планового повышения минимальных пенсий будут зависеть от государственного бюджета, который будут принимать осенью.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2019 провел автоматический перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8,97 млн пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации применяется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по закону о госбюджете-2019 минимальная пенсия вырастет за год на 9% до 1638 грн.