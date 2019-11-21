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В правительстве назвали дату подачи тепла в Новом Роздоле

Новости » Экономика     21.11.2019 - 16:21
В правительстве назвали дату подачи тепла в Новом Роздоле
Иллюстративное фото (УНИАН)

Подача тепла в Новояворовске уже начата, в Новом Роздоле продолжается ремонт

Запуск отопления Новом Роздоле Львовской области запланирован на пятницу, 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отметили в пресс-службе, в Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре порыва на трассах.

"Запуск отопления запланирован на завтра", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, почти все работники местной ТЭЦ оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что в Новояворовске Львовской области уже начата подача тепла в доме жильцов.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук во время поездки во Львовской области 13 ноября заявил, что Кабинет министров Украины планирует передать ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле в управление компании группы НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявил, что эти два города оказались не готовыми к подаче тепла.

Напомним, Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) передало ТЭЦ в городах Новояворовск Новый Раздел Львовской области в управление ООО "Нефтегаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".

В Новояворовск начали подавать тепло Названы сроки восстановления теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле
Новости Украины Львовтеплоснабжение
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