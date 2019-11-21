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В уряді назвали дату подачі тепла у Новому Роздолі

Новини » Економіка     21.11.2019 - 16:21
В уряді назвали дату подачі тепла у Новому Роздолі
Ілюстративне фото (УНІАН)

Подачу тепло у Новояворівську вже розпочато, у Новому Роздолі продовжується ремонт

Запуск опалення Новому Роздолі Львівської області запланований на п'ятницю, 22 листопада. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Як зазначили в прес-службі, у Новому Роздолі продовжують ремонтні роботи. Бригади працюють безперервно, вже ліквідували чотири пориви на трасах.

"Запуск опалення заплановано на завтра", - йдеться в повідомлені

За даними прес-служби, майже всі працівники місцевої ТЕЦ оформлені на роботу та вже отримали перші виплати заробітної платні.

Крім того, у прес-службі нагадали, що у Новояворівську Львівської області вже розпочато подачу тепла в оселі мешканців.

Як повідомляло РБК-Україна, прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час поїздки до Львівської області 13 листопада заявив, що Кабінет міністрів України планує передати ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі до управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявив, що ці два міста виявились не готовими до подачі тепла.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало ТЕЦ у містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області в управління ТОВ "Нафтогаз Тепло", що входить в групу компаній "Нафтогаз України".

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Новини України Львівтеплоснабжение
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