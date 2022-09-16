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В правительстве назвали численность населения Украины на начало 2022 года

Фото: население Украины на 1 января 2022 года составляло 34,5 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Численность населения Украины по состоянию на 1 января 2022 года составила 34,5 млн человек. Такие данные для подготовки госбюджета предоставила Государственная служба статистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год (№8000) .

В документе, который подготовило Министерство финансов, также сообщается о внешней миграции граждан Украины по причине рисков безопасности.

"По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 года количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 года составляло 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек", - говорится в документе.

Стоит отметить, что цифра в 34,5 млн человек существенно отличается от данных относительно населения, которые до войны ежемесячно предоставлял Госстат. По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 января 2022 года составила 41,2 млн человек. В то же время Госстат включал в эту цифру население на оккупированных с 2014 года частях Донецкой и Луганской областей.

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Государственная служба статистикиГосбюджет