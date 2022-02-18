Смертность в Украине за 2021 год выросла, население сократилось на 420 тысяч человек

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-декабре 2021 года. Общая смертность выросла в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Всего за год в Украине умерло 714 263 человек. Это на 97 428 смертей (на 15,8%) больше, чем за январь-декабрь 2020 года, когда умерло 616 835 человек.

В том числе в декабре умерло 64 264 человек (в декабре 2020 года - 67 663 человек).

Кроме того, за 2021 год в Украине родилось 271 984 человек (в 2020 году - 293 457), миграционный прирост составил 21 261 человек (в 2020 году - 9 316).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 января 2022 года составляла 41 167 336 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 421 018 человек (в том числе за декабрь - на 40 770 человек).