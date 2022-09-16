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В уряді назвали чисельність населення України на початок 2022 року

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Україна, П'ятниця 16 вересня 2022 14:24
В уряді назвали чисельність населення України на початок 2022 року Фото: населення України на 1 січня 2022 року складало 34,5 млн осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).

У документі, який підготувало Міністерство фінансів, також повідомляється про зовнішню міграцію громадян України унаслідок безпекових ризиків.

"За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 30 серпня 2022 року кількість перетинів кордону з України з 24 лютого 2022 року становила 12 млн осіб, при цьому в Україну повернулось 5,3 млн осіб", - йдеться в документі.

Варто відзначити, що цифра у 34,5 млн осіб суттєво відрізняється від даних щодо населення, які до війни щомісячно надавав Держстат. За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2022 року становила 41,2 млн осіб. Водночас Держстат включав до цієї цифри населення на окупованих з 2014 року частинах Донецької та Луганської областей.

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Державна служба статистики Держбюджет
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