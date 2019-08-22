В правительстве Канады не хотят возвращать Россию в G7

Канада выступила против возвращения России в G7. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в канадском правительстве.

В правительстве подчеркнули, что Россию официально не приглашали на ближайший саммит "Большой семерки" во Францию.

"Россия не была приглашена на эту встречу, и позиция премьер-министра, позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году, когда вопрос уже поднимался. Ответ был отрицательным", - заявил канадский чиновник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе беседы стороны обсудили возвращение России в "Большую семерку". В ходе разговора Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма. Президент подчеркнул, что в ситуации, когда и дальше гибнут украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставлять ее выполнять свои обязательства.

Также сегодня Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время разговора сторонами была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока РФ систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.