В уряді Канади не хочуть повертати Росію в G7

Канада виступила проти повернення Росії в G7. Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовника в канадському уряді.

В уряді наголосили, що Росію офіційно не запрошували на найближчий саміт "Великої сімки" у Франції.

"Росія не була запрошена на цю зустріч, і позиція прем'єр-міністра, позиція Канади, залишається такою ж, як і в минулому році, коли питання вже піднімалося. Відповідь була негативною", - заявив канадський чиновник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 серпня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У ході бесіди сторони обговорили повернення Росії в "Велику сімку". В ході розмови Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії в "Велику сімку" в умовах агресії, яка триває на Донбасі, і окупації Криму. Президент підкреслив, що в ситуації, коли і далі гинуть українці, необхідно не повертати Росію в "Сімку", а змушувати її виконувати свої зобов'язання.

Також сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Під час розмови сторонами була відзначена неможливість відновлення членства РФ у G7 до тих пір, поки РФ систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку.