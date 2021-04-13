В правительстве готовят оптимальную модель функционирования рынка газа

В правительстве состоялось совещание с представителями Минэнерго, Минфина, НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз" об обеспечении бесперебойной работы теплоснабжающих организаций . Также обсуждался решения долговых проблем.

По его словам, также нарабатывается концепция, "чтобы города и коммунальные предприятия (ТКЭ) были заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам и автоматически имели ресурс на следующую зиму".

Напомним, Верховная рада во время внеочередного заседания 13 апреля планирует обратиться к Кабинету министров об отмене повышения тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, предлагается вернуть государственное регулирование цен на газ и распределение газа и ввести годовой мораторий на повышение цен на энергоносители.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр. С 1 апреля действуют рыночные тарифы, но поставщики оставили цены на прежнем уровне.