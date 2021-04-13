В уряді готують оптимальну модель функціонування ринку газу

За його словами, також напрацьовується концепція, "щоб міста та комунальні підприємства (ТКЕ) були зацікавлені закуповувати газ влітку за більш вигідними цінами та автоматично мали ресурс на наступну зиму".

Нагадаємо, Верховна рада під час позачергового засідання 13 квітня планує звернутися до Кабінету міністрів щодо скасування підвищення тарифів на електроенергію для населення. Крім того, пропонується повернути державне регулювання цін на газ та розподіл газу та запровадити річний мораторій на підвищення цін на енергоносії.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр. З 1 квітня діють ринкові тарифи, але постачальники залишили ціни на колишньому рівні.