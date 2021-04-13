В уряді готують оптимальну модель функціонування ринку газу

В уряді відбулася нарада з представниками Міненерго, Мінфіну, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз" щодо забезпечення безперебійної роботи теплопостачальних організацій. Також обговорювалося вирішення боргових проблем.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.
"Доручив профільним міністерствам та відомствам напрацювати оптимальну модель для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - написав прем'єр.
За його словами, також напрацьовується концепція, "щоб міста та комунальні підприємства (ТКЕ) були зацікавлені закуповувати газ влітку за більш вигідними цінами та автоматично мали ресурс на наступну зиму".
Нагадаємо, Верховна рада під час позачергового засідання 13 квітня планує звернутися до Кабінету міністрів щодо скасування підвищення тарифів на електроенергію для населення. Крім того, пропонується повернути державне регулювання цін на газ та розподіл газу та запровадити річний мораторій на підвищення цін на енергоносії.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр. З 1 квітня діють ринкові тарифи, але постачальники залишили ціни на колишньому рівні.