Антикризисный энергетический штаб утвердил план в сфере теплоснабжения

Антикризисный энергетический штаб во время заседания 23 февраля утвердил план действий по реализации Меморандума в сфере поставок теплоэнергии и горячей воды. Заседание состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина .

Как отметил Шмыгаль, для стабильной работы предприятий теплоснабжения необходимо определить суммы задолженности этих предприятий перед операторами газораспределительных систем и определить правильные пути их покрытия.

"Стоит рассмотреть возможность введения годового продукта стоимости газа для ТКЭ и для граждан, или другого эффективного механизма. Для этого нужно, чтобы профильные рабочие группы выработали правильные решения", - отметил глава правительства.

По итогам заседания Шмыгаль дал поручение НКРЭКУ совместно с НАК "Нафтогаз Украина" верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий. Одновременно Антикризисный энергетический штаб должен определить механизмы погашения задолженности и совместно с Министерством финансов найти источники для их финансирования.

Первому заместителю министра энергетики Юрий Витренко премьер-министр дал поручение организовать профильные совещания по разрешению отдельных вопросов, которые возникли в работе энергетической отрасли.