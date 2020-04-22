В правительстве анонсировали смягчения карантина в мае

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 11 мая в Украине могут разрешить торговлю непродовольственными товарами и работу объектов бытовых услуг

Кабинет министров планирует смягчить карантинные меры с 11 мая 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шмыгаль, "если все будет хорошо", то с 11 мая можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг.

"И, возможно, другие смягчающие меры, которые также будут анонсированы в зависимости от развития ситуации в первых числах мая. Такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшить эмоциональное здоровье украинцев и дадут старт разогреву экономики", - заявил Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая.

Ранее интервью РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух пиках коронавируса в Украине. По расчетам НАН, в Украине ожидается еще два пика коронавируса - в конце апреля и между 3 и 8 мая.

Отметим, по словам главного санврача Виктора Ляшко, карантин в Украине могут продлить и после 12 мая.