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В уряді анонсували пом'якшення карантину в травні

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 13:41
В уряді анонсували пом'якшення карантину в травні
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 11 травня в Україні можуть дозволити торгівлю непродовольчими товарами і роботу об'єктів побутових послуг

Кабінет міністрів планує пом'якшити карантинні заходи з 11 травня 2020 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Як Шмигаль зазначив, "якщо все буде добре", то з 11 травня можна буде говорити про відкриття парків і скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об'єктів побутових послуг.

"І, можливо, інші пом'якшувальні заходи, які також будуть анонсовані в залежності від розвитку ситуації в перших числах травня. Такі дії дозволять повернути частину людей на роботу, покращити емоційний здоров'я українців і дадуть старт розігріву економіки", - заявив Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня.

Раніше інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про два піки коронавірусу в Україні. За розрахунками НАН, в Україні очікується ще два піки коронавіруса - наприкінці квітня і між 3 і 8 травня.

Відзначимо, за словами головного санлікаря Віктора Ляшка, карантин в Україні можуть продовжити і після 12 травня.

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