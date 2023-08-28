ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Правило війни. Без цього в Україні на роботу не візьмуть - спочатку військкомат

Україна, Понеділок 28 серпня 2023 09:58
UA EN RU
Правило війни. Без цього в Україні на роботу не візьмуть - спочатку військкомат Фото: на роботу не візьмуть без військового обліку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час воєнного стану приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів можливе тільки у разі їх перебування на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецького ОТЦК та СП у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів: у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць.

"Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку", - йдеться в повідомленні

Також наголошується, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років.

Кабінет міністрів України у січні 2023 року затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, встановивши чіткі критерії. Тепер цифра складає 50% від усіх військовозобов’язаних осіб, що працюють на підприємстві. Раніше можна було забронювати лише 40% таких працівників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові просять посилити мобілізацію, але для цього необхідно врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні работа в Украине
NEWS
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші