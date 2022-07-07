Как правильно подготовиться к эвакуации: видеоинструкция

Как советуют специалисты министерства в ролике, который длится всего 43 секунды, нужно, прежде всего, собрать все необходимые вещи, воду, еду и лекарства.

Следует также не забыть пакет документов (паспорт, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, свидетельство о браке и т.п.).

Данные об эвакуации следует узнавать только из официальных источников.

Если вы эвакуируетесь с ребенком стоит положить в детский рюкзак копию свидетельства о рождении, копии паспортов родителей и не забыть о записке, где будут указаны минимальные данные о ребенке (имя, телефон для связи с родителями и родственниками, место жительства и т.д.).