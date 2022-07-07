Як правильно підготуватись до евакуації: відеоінструкція

Як радять спеціалісти міністерства в ролику, що триває усього лише 43 секунди, треба, перш за все, зібрати всі необхідні речі, воду, їжу та ліки.

Треба також не забути пакет документів (паспорт, пенсійне посвідчення, водійське посвідчення, свідоцтво про шлюб, тощо).

Дані про евакуацію слід дізнаватись лише з офіційних джерел.

Якщо ви евакуюєтесь з дитиною варто покласти до дитячого рюкзаку копію свідоцтва про народження, копії паспортів батьків та не забути про записку, де будуть вказані мінімальні дані про дитину (ім’я, телефон для зв’язку з батьками та родичами, місце проживання, тощо).