Как правильно и безопасно отправлять заявки в чат-бот "єВорог": видеоинструкция

По состоянию на 28 июня более 320 тысяч украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог". При этом в Минцифре объяснили, как это делать правильно и безопасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Ежедневно мы получаем сотни заявок о российских войсках и коллаборантах. И сегодня чат-бот стал одним из самых качественных источников информации для наших защитников. Благодаря народной разведке, мы получаем сообщения о враге и не даем ему возможности воплощать планы на нашей земле", - отметил министр.
Федоров опубликовал видеоинструкцию о том, как правильно и безопасно пользоваться чат-ботом "єВорог".
Ранее сообщалось, что украинским защитникам необходимо больше информации от народной разведки. ВСУ просит присылать в чат-бот "єВорог" фото с временно оккупированных территорий. Особенно нужна информация о технике врага.
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