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Як правильно і безпечно відправляти заявки в чат-бот "єВорог": відеоінструкція

Фото: громадяни фотографують знищену техніку ворога (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Станом на 28 червня понад 320 тисяч українців скористалися чат-ботом "єВороґ". При цьому в Мінцифрі пояснили, як це робити правильно і безпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Щодня ми отримуємо сотні заявок про російські війська і колаборантів. І сьогодні чат-бот став одним з найякісніших джерел інформації для наших захисників. Завдяки народній розвідці, ми отримуємо повідомлення про ворога і не даємо йому можливості втілювати плани на нашій землі", - зазначив міністр.

Федоров опублікував відеоінструкцію про те, як правильно і безпечно користуватися чат-ботом "єВорог".

Раніше повідомлялося, що українським захисникам необхідно більше інформації від народної розвідки. ВСУ просить надсилати в чат-бот "єВорог" фото з тимчасово окупованих територій. Особливо потрібна інформація про техніку ворога.

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