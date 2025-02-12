Правила їзди в тумані: як уникнути аварій та зберегти пильність

Здавалось б, оскільки туман – вид атмосферних опадів, засади безпеки при ньому не мали б відрізнятись від правил поведінки в дощ або в снігопад. В цілому так воно і є, проте є й одна суттєва відмінність.

Чим загрожує туман

Особлива небезпека туману у тому, що він обмежує видимість, причому іноді – практично до нуля (звісно, в автомобільному розумінні). Але на відміну від інших поширених дорожніх ускладнень, він психологічно немов не заважає водієві рухатись у звичному темпі. Тим більше, коли дорога має розмітку, стовпчики та знаки, і водій бачить її краї, а інших машин мало і вони теж не створюють перешкод.

І навіть якщо перші хвилини водій неначе побоюється і стримує себе, незабаром він бачить, що ніяких загроз не виникає, і підсвідомо втрачає почуття небезпеки. І потроху додає газу.

В той час як насправді він повинен їхати зі швидкістю, яка має забезпечити йому зупинку на відстані, що дорівнює відстані видимості в тумані. Тому коли попереду на дорозі за якихось 40 – 50 метрів виникає перешкода – наприклад, повільна вантажівка чи автобус, часу на зупинку чи маневр вже на виявляється. І це не єдина небезпека, яку несе з собою туман.

Правила руху в тумані

Світло. Під час туману, навіть вдень, на автомобілі повинні бути увімкнені ближнє світло фар та задні габаритні вогні. Цього вимагають ПДР, це важливо для вас і для інших водіїв. Якщо є протитуманні фари, їх теж варто увімкнути, тим більше що вночі вони краще інших освітлюють дорогу. В дуже густому тумані, в першу чергу вдень, вмикайте задній протитуманний ліхтар, але пам'ятайте, що він може засліплювати водія позаду. Також врахуйте, що в тумані дальнє світло фар заважатиме бачити дорогу – тому в туман краще їхати з ближнім світлом або протитуманками.

Швидкість. Вона має бути такою, щоб відстані видимості вам вистачило для зупинки. В грубому розрахунку вважається, на кожен кілометр швидкості потрібно мати один метр гальмівного шляху. Тобто, якщо ви рухаєтесь у тумані зі швидкістю, скажімо, 80 км/год, то повинні помітити небезпеку і почати гальмування за 80 метрів до неї.

Вікна. Не забувайте користуватись склоочисниками, передніми і задніми, також слідкуйте, щоб скло не пітніло зсередини – вмикайте підігрів чи використовуйте інші засоби розпотівання. Справа у тому, що через погану видимість у цілому водій не бере до уваги те, що туман осідає на скло ззовні, чим додатково погіршує оглядовість.

Маневри. Туман, як згадувалося, є видом опадів, тому майже обов’язково дорога буде мокрою, а значить, при різких діях кермом та педалями є ризик заносу, юзу коліс тощо. Також важливо, щоб ваші маневри не були несподіваними для інших учасників руху, які теж бачать вас з обмеженнями.

Зупинки. Якою б ні була причина запинки, ставте машину якомога далі від дороги чи бодай від її проїзної частини. Адже найбільш поширений вид аварій у тумані – зіткнення з іншим авто, яке повільно рухалось чи було запарковано на узбіччі впритул до проїзної частини.

Коротко

Ніякої особливої майстерності, жодних специфічних навичок для їзди в тумані не треба. Єдине, що доведеться робити – постійно контролювати себе, підтримуючи швидкість на безпечній межі у відповідності з відстанню видимості. Визначати яку допоможуть, наприклад, дорожні знаки, стовпи та інші об’єкти інфраструктури: побачивши, як в тумані вимальовується та чи інша споруда, спробуйте засікти відстань, на якій це сталося.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та L`Automobile.