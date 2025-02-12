Правила езды в тумане: как избежать аварий и сохранить бдительность

Казалось бы, поскольку туман - вид атмосферных осадков, принципы безопасности при нем не должны отличаться от правил поведения в дождь или в снегопад. В целом так оно и есть, однако есть и одно существенное отличие.

Чем грозит туман

Особая опасность тумана в том, что он ограничивает видимость, причем иногда - практически до нуля (конечно, в автомобильном понимании). Но в отличие от других распространенных дорожных осложнений, он психологически словно не мешает водителю двигаться в привычном темпе. Тем более, когда дорога имеет разметку, столбики и знаки, и водитель видит ее края, а других машин мало и они тоже не создают препятствий.

И даже если первые минуты водитель как будто опасается и сдерживает себя, вскоре он видит, что никаких угроз не возникает, и подсознательно теряет чувство опасности. И понемногу прибавляет газа.

В то время как на самом деле он должен ехать со скоростью, которая должна обеспечить ему остановку на расстоянии, равном расстоянию видимости в тумане. Поэтому когда впереди на дороге за каких-то 40 - 50 метров возникает препятствие - например, медленный грузовик или автобус, времени на остановку или маневр уже на оказывается. И это не единственная опасность, которую несет с собой туман.

Правила движения в тумане

Свет. Во время тумана, даже днем, на автомобиле должны быть включены ближний свет фар и задние габаритные огни. Этого требуют ПДД, это важно для вас и для других водителей. Если есть противотуманные фары, их тоже стоит включить, тем более что ночью они лучше других освещают дорогу. В очень густом тумане, в первую очередь днем, включайте задний противотуманный фонарь, но помните, что он может ослеплять водителя сзади. Также учтите, что в тумане дальний свет фар будет мешать видеть дорогу - поэтому в туман лучше ехать с ближним светом или противотуманками.

Скорость. Она должна быть такой, чтобы расстояния видимости вам хватило для остановки. В грубом расчете считается, на каждый километр скорости нужно иметь один метр тормозного пути. То есть, если вы движетесь в тумане со скоростью, скажем, 80 км/ч, то должны заметить опасность и начать торможение за 80 метров до нее.

Окна. Не забывайте пользоваться стеклоочистителями, передними и задними, также следите, чтобы стекло не запотевало изнутри - включайте подогрев или используйте другие средства запотевания. Дело в том, что из-за плохой видимости в целом водитель не принимает во внимание то, что туман оседает на стекло извне, чем дополнительно ухудшает обзорность.

Маневры. Туман, как упоминалось, является видом осадков, поэтому почти обязательно дорога будет мокрой, а значит, при резких действиях рулем и педалями есть риск заноса, юза колес и тому подобное. Также важно, чтобы ваши маневры не были неожиданными для других участников движения, которые тоже видят вас с ограничениями.

Остановки. Какой бы ни была причина заминки, ставьте машину подальше от дороги или хотя бы от ее проезжей части. Ведь наиболее распространенный вид аварий в тумане - столкновение с другим авто, которое медленно двигалось или было запарковано на обочине вплотную к проезжей части.

Коротко

Никакого особого мастерства, никаких специфических навыков для езды в тумане не надо. Единственное, что придется делать - постоянно контролировать себя, поддерживая скорость на безопасном пределе в соответствии с расстоянием видимости. Определять которую помогут, например, дорожные знаки, столбы и другие объекты инфраструктуры: увидев, как в тумане вырисовывается то или иное сооружение, попробуйте засечь расстояние, на котором это произошло.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и L`Automobile.