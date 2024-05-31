Правила військового обліку для 25-річних: що потрібно зробити і чи мають право вручити повістку

Правила військового обліку для 25-річних

"Військовозобов'язана особа з 18 до 25 років зобов'язана стати на військовий облік за місцем проживання чи перебування", - каже експертка.

Вона також додає, що для осіб, які ще не досягли 25-річного віку, військово-обліковим документом буде так зване приписне, а не військовий квиток.

Чи можуть вручити повістку до 25 років

За словами експертки, так, але в разі якщо конкретний військовозобов'язаний є офіцером запасу. Якщо людина є цивільною, то в такому випадку вручення повістки відбувається лише для оновлення військово-облікових даних.

Катерина Аніщенко пояснює, що в такій ситуації варто оновити дані. А якщо відбувається подальший процес мобілізації, то це є підставою для оскарження таких дій ТЦК.

Термін оскарження будь-якого наказу стосовно мобілізації становить один місяць. При цьому процес мобілізації триває.

Тобто під час судових засідань військовозобов'язаний буде проходити навчання, пояснює експертка.

Повістку також можуть вручити у випадку, якщо особа виявила добровільне бажання мобілізуватися.

На Закарпатті виписали повістку 23-річному хлопцю

Нагадаємо, що 29 травня на Закарпатті ТЦК затримав і виписав повістку 23-річному хлопцеві, який віз ліки для важкохворих.

Чотири години представники ТЦК перевіряли документи водія та вручили йому повістку з вимогою явитись з речами в Мукачівський військкомат наступного дня. У результаті понад шість годин лікарські засоби були в машині, хоча потребують швидкого доставлення, інакше зіпсуються.

Згодом Закарпатський ОТЦК та СП повідомив, що водій вантажівки не мав при собі військово-облікових документів.

"Спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції та ТЦК СП, громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.