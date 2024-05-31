Правила военного учета для 25-летних: что нужно сделать и имеют ли право вручить повестку

Правила военного учета для 25-летних

"Военнообязанное лицо с 18 до 25 лет обязано стать на военный учет по месту жительства или пребывания", - говорит эксперт.

Она также добавляет, что для лиц, не достигших 25-летнего возраста, военно-учетным документом будет так называемое приписное, а не военный билет.

Могут вручить повестку до 25 лет

По словам эксперта, да, но в случае если конкретный военнообязанный является офицером запаса. Если человек гражданский, то в таком случае вручение повестки происходит только для обновления военно-учетных данных.

Екатерина Анищенко объясняет, что в такой ситуации следует обновить данные. А если происходит дальнейший процесс мобилизации, то это основание для обжалования таких действий ТЦК.

Срок обжалования любого приказа о мобилизации составляет один месяц. При этом процесс мобилизации продолжается.

То есть во время судебных заседаний военнообязанный будет проходить обучение, объясняет эксперт.

Повестку также могут вручить в случае, если человек изъявил добровольное желание мобилизоваться.

На Закарпатье выписали повестку 23-летнему парню

Напомним, что 29 мая в Закарпатье ТЦК задержал и выписал повестку 23-летнему парню, который вез лекарства для тяжелобольных.

Четыре часа представители ТЦК проверяли документы водителя и вручили ему повестку с требованием явиться с вещами в Мукачевский военкомат на следующий день. В результате более шести часов лекарственные средства были в машине, хотя нуждаются в быстрой доставке, иначе испортятся.

Впоследствии Закарпатский ОТЦК и СП сообщил, что у водителя грузовика не было при себе военно-учетных документов.

"Совместной группой оповещения, состоящей из представителей национальной полиции и ТЦК СП, гражданин был доставлен в Мукачевское РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Проверив факты, ему была выписана повестка по месту жительства", - говорится в сообщении.