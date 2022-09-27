Правила виїзду чоловіків з України оновили: що змінилося

Нові правки затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 вересня 2022 року, але набули чинності лише сьогодні.

Зокрема, чоловікам віком від 18 до 60 років, які супроводжують дітей з інвалідністю, вже не обмежена кількість перетинів кордону. Раніше виїжджати з країни дозволялося лише один раз на момент дії воєнного стану.

Крім того, чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю або певним переліком захворювань, яких вони доглядають, навіть якщо їхні діти перебувають закордоном. Головне, щоб діти перебували на консульському обліку в українському диппредставництві.

При цьому громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов'язані повернутися з-за кордону не пізніше за осіб, яких вони супроводжували.