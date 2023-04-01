Правила відпустки рецептурних ліків з 1 квітня не змінювалися, - Ляшко

"Ми не змінили правила відпустки препаратів. Ми говоримо про те, що ми запровадили додатковий сервіс, який сьогодні з'явився, електронний рецепт. Всі інші правила відпустки, контроль, який був у довоєнний період, він і залишається сьогодні таким, як і був до 24 лютого 2022 року", - сказав він.

За його словами, жодні нові препарати не додали до рецептурної групи. "Не змінилася ніяк ситуація щодо посилення контролю відпустки", - заявив Ляшко.

При цьому міністр стверджує, що ажіотаж та величезні черги до аптек наприкінці березня спостерігалися лише у Києві, а в інших регіонах нічого подібного не було.

"Сьогодні ми поговорили з дистриб'юторами. Запас лікарських препаратів є. Сьогодні вже йдуть постачання", - сказав Ляшко, наголосивши, що дефіциту ліків не буде.