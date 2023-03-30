В Україні з квітня можна буде купити за е-рецептом 60% ліків
В Україні з 1 квітня ліки в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я.
"З квітня рецептурні препарати в аптеці можна отримати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом. Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решта ліків, які не вимагають обов'язкового призначення лікарем, ви зможете по - як і раніше придбати в аптеці без спеціального рецепту", - йдеться у повідомленні.
Ліки за рецептом
Тільки за рецептом в Україні відпускаються такі види ліків, як:
- антибіотики;
- протисудомні засоби;
- гормональні препарати (у тому числі протизаплідні);
- препарати на лікування артеріального тиску, серцевих захворювань;
- деякі антигельмінтні препарати;
- деякі антигістамінні засоби;
- препарати для розрідження крові;
- антидепресанти, нейролептики та релаксанти;
- стероїдні лікарські засоби;
- деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.
Як дізнатися чи потрібен рецепт
Для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу. Знайти інструкцію потрібного препарату можна, скориставшись сервісами онлайн-аптек або сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.
Для цього необхідно:
- У пошуковому рядку ввести назву ліки або назву діючої речовини.
- Відкрити реєстраційне посвідчення відповідних ліків (крайня ліва колонка в таблиці).
- У профілі ліків знайти рядок "Умови відпустки".
- Якщо в інструкції зазначено "За рецептом", для відпустки аптеці потрібен рецепт від лікаря.
Раніше ми писали про те, які категорії пацієнтів можуть одержати ліки безкоштовно або з частковою оплатою.