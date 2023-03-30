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В Україні з квітня можна буде купити за е-рецептом 60% ліків

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Україна, Четвер 30 березня 2023 14:22
В Україні з квітня можна буде купити за е-рецептом 60% ліків Фото: з 1 квітня можна придбати ліки з е-рецепту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні з 1 квітня ліки в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я.

"З квітня рецептурні препарати в аптеці можна отримати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом. Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решта ліків, які не вимагають обов'язкового призначення лікарем, ви зможете по - як і раніше придбати в аптеці без спеціального рецепту", - йдеться у повідомленні.

Ліки за рецептом

Тільки за рецептом в Україні відпускаються такі види ліків, як:

  • антибіотики;
  • протисудомні засоби;
  • гормональні препарати (у тому числі протизаплідні);
  • препарати на лікування артеріального тиску, серцевих захворювань;
  • деякі антигельмінтні препарати;
  • деякі антигістамінні засоби;
  • препарати для розрідження крові;
  • антидепресанти, нейролептики та релаксанти;
  • стероїдні лікарські засоби;
  • деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Як дізнатися чи потрібен рецепт

Для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу. Знайти інструкцію потрібного препарату можна, скориставшись сервісами онлайн-аптек або сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.

Для цього необхідно:

  1. У пошуковому рядку ввести назву ліки або назву діючої речовини.
  2. Відкрити реєстраційне посвідчення відповідних ліків (крайня ліва колонка в таблиці).
  3. У профілі ліків знайти рядок "Умови відпустки".
  4. Якщо в інструкції зазначено "За рецептом", для відпустки аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Раніше ми писали про те, які категорії пацієнтів можуть одержати ліки безкоштовно або з частковою оплатою.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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