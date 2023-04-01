Правила отпуска рецептурных лекарств с 1 апреля не менялись, - Ляшко

"Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился, электронный рецепт. Все остальные правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня такой, как и был до 24 февраля 2022 года", - сказал он.

По его словам, никакие новые препараты не добавили в рецептурную группу. "Не изменилась ситуация по усилению контроля отпуска", - заявил Ляшко.

При этом министр утверждает, что ажиотаж и огромные очереди в аптеки в конце марта наблюдались только в Киеве, а в других регионах ничего подобного не было.

"Сегодня мы поговорили с дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов есть. Сегодня уже идут поставки", - сказал Ляшко, отметив, что дефицита лекарств не будет.